العمل تنظم دورة تدريبية فى مجال صناعة العطور

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، دورة تدريبية في مجال صناعة العطور بمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية ioi، لعدد 15 متدرب ومتدربة في إطار البرتوكول بين وزارة العمل والمؤسسة، كما شاركت المديرية في ندوة التوعية التي تم تنظيمها في المعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية حول الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى بحتاجها سوق العمل، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم والمزايا المتوفرة، وكذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إن الانتهاء من الدورة التدريبية بمقر مركز تدريب مهني محرم بك، علي اساسيات صناعة العطور وخطوات التركيب والتركيز ومراحل التعتيق، والادوات المستخدمة لصناعة العطور، وتم التطبيق العملي اثناء المحاضرات بالخطوات كيفية تركيب البرفيوم، وكيفية تسويق منتجات العطور.وذلك تمهيداً للبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأضاف وكيل المديرية،أن المشاركة في أعمال ندوة التوعية التي اقيمت بالمعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية، بعنوان الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges، وذلك بمقر المعهد العالي للصحة العامة وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة المعنيه وطب الصناعات وبيئة العمل، وذلك لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وفق احكام القانون.