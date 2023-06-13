حادث خطير وسط إنجلترا.. وحالة توتر تسود مدينة نوتنجهام

تعاملت الشرطة البريطانية مع حادث خطير وسط إنجلترا.. وحالة توتر تسود مدينة نوتنغهام، واعتقلت على إثره شخصًا مشتبهًا به، بعد العثور على 3 قتلى، وسماع أصوات طلقات نارية وسط المدينة، ما استدعى إغلاق 6 طرق رئيسية على خلفية التعامل مع الحادث.

وترجح المؤشرات الأولية، أن الحادث استهدف منطقة كبيرة من مدينة نوتنغهام، وتتعامل معه الشرطة البريطانية، منذ أمس الإثنين، وحتى الآن لم يصدر توضيح من جانب الشرطة البريطانية، بشأن ما إذا كان هذا الحادث أمني أو إرهابي، إلا إن التعامل الصارم من قبل السلطات البريطانية مع هذا الحادث يشير إلى أنه على قدر كبير من الخطورة، لا سيما وأنه استدعى غلق عدد من الشوارع المؤدية لهذه المنطقة.

حادث خطير وسط إنجلترا.. وحالة توتر تسود مدينة نوتنغهام

ومن المرجح وقوع إطلاق نار خلال ليلة أمس، وتعكف السلطات البريطانية في الوقت الحالي على تشديد طوق أمني بمحيط الحادث يمنع حتى وسائل الإعلام إلى الدخول للموقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان تفاصيل الحادث في وقت لاحق اليوم.

وتشهد المدينة استنفارًا أمنيًا يرقى إلى مستوى التعامل مع حادث إرهابي، حيث تتواجد طواقم الإسعاف والإطفاء مع عناصر الشرطة في موقع الحادث، وأعلنت هيئة النقل العام في نوتنجهام، أن على السكان إيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة بحادث شبكة الترام.

وألقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يبلغ 31 عامًا بعد حادث شهدته مدينة نوتنغهام أوقع 3 ضحايا و3 مصابين آخرين، فيما شهدت المدينة حالة استنفار أمني وإغلاق للطرق.

حادث خطير وسط إنجلترا

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنها لا تزال تواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث، بعد العثور على 3 ضحايا بحوادث متفرقة في مدينة نوتنغهام.

وتعاملت قوات الأمن في بريطانيا مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في مدينة نوتنغهام، إذ قُتل شخصين طعنا ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

ووقعت 3 عمليات أمنية متزامنة أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.

حادث خطير وسط إنجلترا

ولم تتضح بعد دوافع الحادث، سواء كان إجراميا أو إرهابيا، كما لم تكشف الشرطة بعد عن هوية الشخص المشتبه به، كما هو المعتاد في بداية التحقيقات، حتى تتمكن من التوصل للنتائج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ما وقع في نوتنغهام وُصف بـ"الحادث الكبير" الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.

وذكر المصدر أن الشرطة تلقت اتصالًا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط مدينة نوتنغهام، حيث عثرت على جثماني قتيلين.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

شاهد الفيديو..