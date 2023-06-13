شبانة للاعبي الزمالك: المشاركة في كأس العالم ممكنة وتمسكوا بالأمل

دعا الإعلامي محمد شبانة لاعبي نادي الزمالك إلى المحاربة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ حتى وإن كان الأمل ضعيفا.

وأوضح شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن فوز الأهلي بثلاثة نسخ من دوري أبطال إفريقيا خلال الأربعة سنوات الماضية علاوة على فوز الوداد مرة الموسم الماضي وتأهلهم رسميا للمشاركة في مونديال الأندية فتح الباب أمام الأندية الإفريقية لإمكانية المشاركة في البطولة وفقا للترتيب الإفريقي للكاف.

وأكمل شبانة أن الإتحاد الافريقي سيعتمد على التصنيف لحسم المقعدين المتبقيين وهو ما يتطلب من الزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية للموسم المقبل مبدأيا، مع ضرورة فوز الأهلي بالنسخة المقبلة أيضا من دوري أبطال إفريقيا مع انتظار السقوط المبكر للأندية التي تسبق الزمالك في التصنيف حتى يعلو تصنيفه على حسابهم كأندية الترجي التونسي صاحب المركز الثالث وصن داونز الجنوب إفريقي الرابع والرجاء المغربي الخامس ثم يأتي بعدهم الزمالك سادسا.

جمهور الزمالك يدعم الأهلي

وأتم شبانة بأن " المصالح بتتصالح" طالما هناك خير واستفادة للجميع ولا مانع من تشجيع الزمالك للأهلي في البطولة الأفريقية المقبلة حتى يتمسك الأبيض بالأمل الأخير خاصة وأنا البطولة في نظامها الجديد ستقام كل أربعة سنوات وهو مايعني أن إنتظار الزمالك لنسخة لعام ٢٠٢٩ في حال فشله في التأهل لنسخة ٢٠٢٥ .