طلاب الثانوية ببنى سويف: الإحصاء سهل والاقتصاد الأسئلة صعبة وطويلة

تباين آراء طلاب الثانوية العامة

إنتهى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، فى اليوم الثانى لبدء ماراثون الثانوية العامة.

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان بمدينة بنى سويف، أن امتحان مادة الاحصاء جاء فى متناول الطالب المتوسط وقال محمد احمد رضوان ان مادة الإحصاء محتاجة وقت اطول للاجابة على اسئلة الامتحان فيما اضافت الطالبة سلوى سمير، جاءت مادة اسئلة مادة الاقتصاد صعبة ومعرفناش نحل الاسئلة.

وقالت رزان أيمن- طالبة- أن امتحان الاحصاء كان سهل والوقت مناسب على عكس مادة الاقتصاد الامتحان طويل وصعب.

وأشار هشام أيمن، أن كل القوانين فى ورقة المفاهيم فى مادة الاحصاء بينما مادة الاقتصاد الوقت قصير والاسئلة طويلة

تباين آراء طلاب بنى سويف حول مادتى الاقتصاد والاحصاء، كما تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف عقب خروجهم من امتحان مادتى الإقتصاد والاحصاء فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وأكد بعض طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى على سهولة امتحان الاقتصاد ، فيما قال البعض الآخر ان الامتحان كان به بعض النقاط الصعبة.

فيما أكد الطلاب على طول امتحان مادة الاحصاء الذى كان يحتاج إلى وقت أطول فى الحل بالرغم من سهولة الأسئلة.

وأدى 19 ألفا و300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة "نظامى، خدمات، منازل" موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادتى الاقتصاد والاحصاء

IMG-20230612-WA0025