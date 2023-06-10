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السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

بريطانيا تقدم 16 مليون جنيه استرليني مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم 16 مليون جنيه استرليني كمساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا، وذلك في أعقاب الفيضانات الناجمة عن تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب البلاد.

 

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مساعدات لأوكرانيا

وسيتم إضافة هذه المساعدات الجديدة إلى المساعدات التي تم التعهد بها العام الماضي بقيمة 220 مليون جنيه استرليني وفقا لقناة "سكاي نيوز"

وأضافت الحكومة أن هذا يأتي اعترافا بالاحتياجات المتزايدة في جميع أرجاء أوكرانيا بما في ذلك المناطق المتضررة من تدمير سد "نوفا كاخوفكا.

وأوضحت القناة أن هذا التمويل سيدعم منظمات الإغاثة العاملة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات في مدينة "خيرسون" الواقعة جنوبي أوكرانيا، بمعدات الاستجابة السريعة وبعض الإمدادات الضرورية.. مشيرة إلى أن الصليب الأحمر سيحصل على 10 ملايين جنيه استرليني، بينما سيحصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية على 5 ملايين جنيه استرليني ومنظمة الهجرة الدولية على مليون جنيه استرليني.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي" إن الفيضانات الناجمة عن تدمير السد أحدثت تأثيرا لا يمكن وصفه على أكثر من 32 ألف شخص يعيشون في مدينة "خيرسون"، بالإضافة إلى آلاف آخرين في المنطقة المحيطة.. مؤكدا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب اوكرانيا في التعامل مع هذا الحادث.

إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص جراء الفيضانات بعد انهيار سد كاخوفكا

أكد الحاكم المؤقت لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم السبت إنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 235 طفلا، من الأجزاء التي غمرتها الفيضانات في منطقة خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا.

وأضاف سالدو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، "حتى صباح اليوم 10 يونيو، تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من المناطق التي غمرتها الفيضانات في بلديات نوفايا كاخوفكا وأليشكي وجولايا بريستان، بما في ذلك 235 طفلا و81 شخصا من ذوي الحركة المحدودة" موضحا أنه تم نقل 32 شخصا إلى المستشفيات.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، في صباح يوم 6 يونيو؛ مما أدى إلى 

تدمير صماماتها وتسبب في إطلاق المياه بشكل غير متحكم فيه، وتأثرت 35 مستوطنة ومنطقة بمياه الفيضانات، ويتم إجلاء سكان المستوطنات المجاورة.

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 

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