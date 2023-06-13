قناة السويس تستقبل وفود منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة

بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة قناة السويس ..

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الوفود الشبابية المشاركة بالدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة القناة بمدينة الإسماعيلية، في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس.

ويُشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشاركين من 60 دولة، تمثل قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأستراليا، خلال الفترة من الأول حتى 15 يونيو الجاري، تحت شعار شباب "عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب".

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحي الأهم عالميًا.



وأكد وزير الشباب والرياضة علب دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي، مشيرًا أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الافريقي.



ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع علي الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية ، موجهاً حديثه لوفود منحة ناصر الدولية : " فتحنا كافة النوافذ للوفود في مصر لتحقيق أهدافها برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حفر القناة الجديدة في سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز ".



وفي كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بهيئة قناة السويس ضمن البرنامج التدريبي للقيادة، وأكد على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، مما جعلها محور اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية وقبلة المشروعات التنموية الكبرى.



ثم قدم الفريق ربيع عرضًا تقديميًا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.



وأكد الفريق ربيع حرص قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة من خلال تبني استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنويع مصادر الدخل.



وأعرب المشاركين بالمنحة، عن سعادتهم بالتواجد في قناة السويس ضمن فعاليات برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية، موجهاً التحية إلى رجال الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، متمنياً النجاح والازدهار لجهود تطوير هذا المرفق الملاحي الهام، معربين عن امتينانهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة الكريمة، التي أكسبته المزيد من الخبرات والأصدقاء من مختلف دول العالم.

وقامت الوفود بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى العمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.