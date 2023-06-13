تحرير 3029 محضرًا تموينيًا لمخابز ومنشآت مخالفة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٣٠٢٩ مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٥٩ طنًا ما بين دقيق مدعم وأرز ومكرونة ونخاله مجهولة المصدر و١٢٤٩٢ زجاجة زيت تمويني وحوالي ١٨ طن سكر تمويني وحر بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

٢٣٨٢ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق:

لافتًا محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٨٢ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ٩٧٩ بحوزة مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط والعجوزة والدقي والعمرانية وإمبابة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين.

جشع وتلاعب بعض التجار:

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٩٩ محضرًا تموينيًا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير ٤٨ محضرًا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت أبرز المخالفات التي تم ضبطها مخزن غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر وضبط ٩ آلاف لتر زيت بحوزته بمركز البدرشين، بالإضافة إلى ضبط محطة بنزين لتصرفها في ٢٧ ألف و٥٠٠ لتر سولار و٢٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ ،٩٢.