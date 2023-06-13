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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

10 آلاف جنيه تنقذ أشرف وأسرته من الحبس.. الديون والمرض السبب

أشرف محمد
أشرف محمد

 بكلمات ممزوجة بالألم والدعاء بفك الكرب والدين، قال: "الديون والمرض أهلكتني وزوجتي، وأصبحت همًا ثقيلًا علينا".. بهذه الكلمات عبر المواطن أشرف محمد سامي عن معاناته مع الحياة.

 أشرف محمد مريض يعاني من ضعف في عضلة القلب وتمدد في الشرايين التاجية ومركب دعامات، جعله مرضه يعجز عن العمل ويستدين لتوفير علاجه هو وزوجته التي تعاني من أمراض مزمنة عدة فهى مصابة بتمزق في الحجاب الحاجز للمعدة وكذلك تمزق في أربطة الرجل وانزلاق غضروفي وقرحه معدة مزمنة وتحتاج إلى علاج شهري.

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 10 آلاف جنيه تنقذني:

 وبصوت حزين، قال أشرف: "بحثت عن عمل يساعدني على سداد الدين وأصبت بعدها بأزمات قلبية وتراكمت على الديون من جميع الاتجاهات حتى وصلت إلى "10 آلاف جنيه"".

 وتابع: "مش مهم ناكل أو نشرب أوحتى اشتري علاجي أنا وزوجتي، المهم سداد الديون لأنه مكتوب عليا إيصال أمانة يهددني صاحبه برفع قضية بالرغم من معرفته بظروفي الصعبة، وكذلك الصيدلية التي أصرف منها العلاج رفضت إعطائي أي دواء حتى أسدد ما عليا".

 حاولت العمل رغم تحذيرات الأطباء من النزول وعدم بذل مجهود بسبب مرضى ولأنه نسبة الأكسجين في الدم غير كافية إلا أنني نزلت، ويقول أشرف: "أنا راضي بقضاء الله وقدره أرجو توصيل صوتي إلى أهل الخير لإنقاذ أسرتى".

 

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