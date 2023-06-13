أزهر الشرقية: امتحانات مادة النحو بلا شكاوى

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء أعمال مركز توزيع الأسئلة لكافة الإدارات ، حيث اطمأن على توزيع الأسئلة ووصولها في الوقت المحدد لها بجميع اللجان.

ومع بدء وقت الامتحان التحريري، واصل الجنيدي متابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول بإدارة بلبيس التعليمية ليتابع انتظام الامتحانات بلجنتي بنين بلبيس ومقرها معهد فتيات بلبيس ولجنة فتيات بلبيس مقرها مدرسة الكيلانية للغات ََ.

وأطمئن على انضباط اللجان كافة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الالتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد والمنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لظاهرة الغش بكافة صوره وأشكاله.

وتابع مقر الاختبارات الشفوية الإلكترونية بتلك اللجان، واطمأن على مراجعة ملفات الاختبار والتأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلي.

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادة النحو، ولم ترصد لجان المتابعة وغرفة العمليات أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المناهج المقررة ٠