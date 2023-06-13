أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة بالدقهلية

شهد ت محافظة الدقهلية، تساقط أمطارا متوسطة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت محافظة الدقهلية قد شهدت استقرارا في حالة الطقس على مدارأمس الإثنين، غير أنه في الساعات المتأخرة من الليل طرأ تغييرا في حالة الطقس، بدأت بزيادة سرعة الرياح ، فضلا عن اضطراب بدرجات الحرارة.

من جانبها، تكثف الأجهزة المحلية بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية جهودها لرفع آثار الأمطار لعدم تراكم المياه وسط متابعات ميدانية من رؤساء مجالس المراكز والمدن والقرى ونوابهم.

وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة باستمرار رفع آثار الأمطار ليلا ونهارا، لعدم تراكم المياه نتيجة لاستمرار هطول الأمطار.