أمطار رعدية بكفر الشيخ.. وانتظام امتحانات الثانوية العامة

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، صباح الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة.

وأكد مواطنون، أن الأمطار كانت رعدية استمرت لدقائق دون تأثير على حركة المواطنين، وبالتحديد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة، اليوم.

وطبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 10 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1008، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر.

وقررمحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.