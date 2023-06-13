الكشف على 1841 مريض فى قافلة علاجية بقرية الجزاير بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الأحد و الاتنين 11-12 يونيو الحالى في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1841 مريض.

وضمت 12 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال , أنف وأذن - رمد - جراحة- جلدية ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray



وقامت القافلة بتوقيع الكشف الكبى على باطنة 316أطفال 286 جراحة 175 أنف وأذن200 عظام 218 جلدية199 رمد 158 أسنان 194 نسا وتنظيم أسرة 113.

وتم إجراء عدد 315 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و99 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 155 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 96 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 20 قراراً للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 48 ندوة تثقيفية ، 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

