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الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تحذير من طقس الساعات القادمة .. تقلبات جوية وسقوط أمطار

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،"غدا سنشهد تقلبات جوية على بعض المحافظات، والقاهرة الأجواء ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، فضلا عن فرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة".

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وأضاف شاهين أن المناطق الصحراوية والمكشوفة فستشهد إثارة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى".

وتابع "محافظات شمال الصعيد بداية من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج  ستشهد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهذه المحافظات معرضه لمنخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة فضلا عن نشاط الرياح المثير للرمات والأتربة، إضافة إلى محافظات شمال البحر الأحمر وخليج السويس".

وأوضح أن "مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، من الممكن أن تشهد أمطار خفيفة لكن مع ارتفاع درجات الحرارة السحب تكون رعدية لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية".

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