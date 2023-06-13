قوافل" حياة كريمة" تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء بالسمتعمرة في القصير

تبدأ اليوم الثلاثاء بمنطقة المستعمرة بمدينة القصير جنوب محافة البحر الاحمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالي منطقة المستعمرة، بمدينة القصير لمدة يومين الثلاثاء وغدا الأربعاء .

وعقب الإنتهاء من قرية المستعمرة بمدينة القصير تنتقل إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو ثم مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين، ويوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ ابو الحسن الشاذلى فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج واجراء الفحوصات المختلفة والكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة مجانا.

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت أعمالها الشهرية خلال يونيو الجارى يوم الأحد الماضى من قرية الحمراوين شمال مدينة القصير حيث قضت فيها مدة يومين وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 174 شخصا من اهالى القرية وانتقلت بعد ذلك الى المستعمرة لتبدأ اعمالها اليوم.

القافلة

القافلة

القافلة

القافلة