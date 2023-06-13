الإسماعيليه ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس

اليوم الثلاثاء:

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعدادات الخاصة تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس اليوم الثلاثاء بسبب هبوب رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية بالطرق السريعة وفي الأماكن المكشوفة .

وحذرت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه قائدي السيارات والحافلات بتوخي الحذر أثناء القيادة بالطرق السريعة حيث يصل نشاط سرعة الرياح لنحو (45:35 كم/س)مثير للرمال والأتربة خاصة على الأماكن المكشوفة وتؤدى الى انخفاض وتدنى الرؤية الافقية .

واكدت الشبكة في بيان رسمي أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا (بنسبة حدوث 30% تقريبا ) على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية وفترات متقطعه.

وتشهد الساعات الأولى باكر من صباح اليوم الثلاثاء اعتدال في درجات الحرارة .فيما تشتد درجة الحرارة في وسط النهار ،معتدل الحرارة ليلاً على محافظة الإسماعيلية.

وعن درجات الحرارة العظمى ٣٥ درجة مئوية والصغرى ٢٣ درجة مئوية.