كامل أبوعلى يحصد لقب الشخصية العربية الأبرز للمستثمرين السياحيين لعام ٢٠٢٣

كرم الاتحاد العربى للإعلام السياحى رجل الأعمال كامل أبو على - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس بلقب الشخصية العربية الأبرز للمستثمرين السياحيين لعام ٢٠٢٣ فى حفل أقيم على مسرح نيفرلاند بمدينة شرم الشيخ بمشاركة إعلاميين من ١٦ دولة عربية.

وجاء حفل التكريم على هامش انطلاق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من الملتقى العربى للإعلام السياحى وينظمها الاتحاد العربى للإعلام السياحى بحضور ومشاركة وزراء وخبراء فى مجال السياحة والإعلام وأكثر من ٢٠٠ إعلامى يمثلون أبرز الصحف ومشاهير السوشيال ميديا من ١٦ دولة عربية وبرعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية وتقام الفعاليات فى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ

ويتزامن ملتقى هذا العام مع احتفال الاتحاد العربى للإعلام السياحى بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه.

وشملت فعاليات الملتقى الخامس عشر للإعلام السياحى جولات سياحية للمشاركين تتضمن أبرز معالم القاهرة السياحية وزيارات لأهم الوجهات السياحية والأثرية ومنها المتحف المصرى الكبير، فضلاً عن الجلسات النقاشية التى شارك فيها عدد كبير من الإعلاميين والمسئولين عن قطاع السياحة بجمهورية مصر العربية إلى جانب باقى الدول العربية وأساتذة الإعلام والسياحة فى الجامعات.