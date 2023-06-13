جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في مختلف البطولات حول العالم وما القنوات الناقلة لها.

يوم هادئ بعض الشيء في عالم كرة القدم بعد انتهاء موسم الأندية وبداية فترة التوقف الدولي.

ستقام بعض المباريات في إطار ودي ببطولة تولون لمنتخبات الشباب، كما تقام مباريات في الدوري الجزائري.

سيلتقي المنتخب المغربي مع منتخب بنما، كما ستواجه اليابان نظيرتها كوتديفوار بدورة تولون.

وفي الدوري الجزائري توجد مباريات كثيرة أبرزها مباراة شباب بلوزداد وجمعية أولمبي الشلف.

وتستعرض بوابة الوفد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم في دورة تولون الدولية

اليابان × كوتديفوار (15:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية

بنما × المغرب (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

أمل الأربعاء × اتحاد العاصمة (19:00 مصر والسعودية)

شباب بلوزداد × جمعية أولمبي الشلف (19:00 مصر والسعودية)

وفاق سطيف × بارادو (19:00 مصر والسعودية)

شبيبة الساورة × شبيبة القبائل (19:00 مصر والسعودية)

