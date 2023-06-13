قافلة مجانية لـ 1000 مواطن بقرية التضامن بسمسطا

قافلة مجانية بقرية التضامن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والتي تستهدف إيصال وتحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 10 و11 يونيو الجاري بقرية التضامن مركز سمسطا ،مكونة من 6عيادات في6 تخصصات الباطنة ،الأطفال الجراحة النساء الجلدية تنظيم الأسرة الأسنان وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1001مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 62 ،معمل طفيليات 57 حالات الأشعة 10،تحويل حالة للمستشفيات موجات فوق صوتية 65 حالة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط السكر والسمنة أورام الصدر تنظيم الأسرة النظافة الشخصية ونظافة المنزل التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من ناحيته أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري عيد فرج مسئول معلومات القوافل أحمدعجمي مسئول إعدادموقع وتجهيز العيادات بالقوافل

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