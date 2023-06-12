كلام فى الهوا

الإثنين 12/يونيو/2023 - 09:49 م 6/12/2023 9:49:06 PM

هل الناس أصبحت تُحب كل ما هو سطحى وتافه؟ لذلك انتشرت الأعمال الدرامية الساذجة والمبتذلة؟ وربما يكون السبب فى ذلك راجع إلى الضغوط النفسية التى تقع على الإنسان خوفاً مما يُخبئه المستقبل له.

هذا السبب يُرجحه الكثير منا كوسيلة لتنحية الغضب بعيداً.

ومن ثمَّ تكون تلك الأعمال وسيلة للتهدئة والاسترخاء، ويكون مفعولها كالسحر، فلابد من تفريغ الإنسان للضغوط من وقت لآخر حتى يتلاشى عنه خطر الإحباط والاكتئاب.

ومن ثمَّ يكون من غير الصواب اتهام شخص بالتفاهة لمجرد مشاهدة تلك الأعمال الدرامية السطحية والتافهة، لأن الشخص يتلاشى عنه خطر عظيم لمجرد تغيير نمط الحياة المعتاد عليه من الجاد إلى غير الجاد.

تعود إليه رغبته فى الحياة. ولكن الإحباط إذا تمكن منك فقد تضطر إلى أن تمسك بيدك على شىء حتى لا تسقط على الأرض، وأن الاسترخاء يُبطئ من الاستجابة له، لذلك إذا شاهدت، اهرب بسرعة حتى لا تقع ضحية لتلك الأعمال وتصبح مثل آلاف الشباب حاملى المطواة أصحاب اللغة الغريبة.

لم نقصد أحدا!!