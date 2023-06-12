إيرادات فيلم "شوجر دادي" تتخطى الـ 3 ملايين

جمع فيلم “شوجر دادي”، إيرادات عالية ما جعله في قائمة الإيرادات اليومية، محققا أمس الأحد 163 ألف جنيه، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 3 ملايين و826 ألفا و557 جنيها، منذ طرحه بجميع دور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضاً خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

يشار إلى أن تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

كانت شوقت الشركة المنتجة لفيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد الجمهور لطرحه في السينمات.

قصة فيلم شوجر دادي

وشهد الإعلان مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

تعاون بيومي وليلى للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

يذكر أن أخر أعمالها مسلسل “منورة بأهلها”، وتدور أحداثه حول مكلفا بالتحقيق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، يبدأ آدم بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

المسلسل من بطولة ليلي علوي وأحمد السعدني وغادة عادل وباسم سمره و رانيا يوسف وناهد السباعي و محمد حاتم و تأليف محمد امين راضي وإخراج يسري نصر.