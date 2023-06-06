«شوجر دادى».. دراما كوميدية تناقش انهيار العلاقات الزوجية

يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثانية

حقق فيلم «شوجر دادى» خلال 10 أيام من طرحه 3 ملايين و24 ألفًا و870 جنيهًا والفيلم يجمع الفنانين بيومى فؤاد وليلى علوى للمرة الثانية، بعد النجاح الذى حققاه فى فيلم «ماما حامل»، ويشاركهما البطولة تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مى الغيطى، وفرح الزاهد، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل للراقصة جوهرة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

وطرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان: «آخر إصدار» وهى أول مشاركة للفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى السينما المصرية، وهى من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

قالت الفنانة ليلى علوى: أجسد شخصية الزوجة التى تحاول إنقاذ بيتها وزوجها من الانهيار، ونناقش مشكلة انهيار العلاقات الزوجية وسط زحام الحياة والمسئولية، ولكن فى إطار كوميدى شيق، وهى النوعية التى أفضلها فى السينما الآن، تقديم القضايا المهمة التى تفيد المجتمع وتناقش قضايا الأسرة ولكن فى إطار كوميدى، وهى كوميديا تعتمد على القصة أكثر منها الإفيهات.

وأضافت: إننى شعرت أن هناك كيميا مع بيومى فؤاد فهو نجم قدير وممثل متجدد الموهبة، وسعيدة أننى أشاركه للمرة الثانية فى عمل سينمائى بعد فيلم «ماما حامل» وهو العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى 2021.

وعن طرح برومو الفيلم فى أجواء صيفية قالت: الفيلم من نوعية الكوميديا اللايت ومعظم أحداثه تدور فى منطقة ساحلية، وهو مناسب لهذا الموسم، ونستهل به أفلام الصيف 2023، وهو مناسب لكل أفراد الأسرة.

وقال بيومى فؤاد إن الفيلم كوميديا راقية، وأجسد خلاله شخصية «شوقى» وهو زوج يمر بأزمة منتصف العمر، و«عايش حياته بالطول والعرض»، ويعيش مرحلة شقاوة، وهى قضية مهمة فى المجتمع المصرى، هناك العديد من الرجال، يعيشون هذه المرحلة الخطيرة التى قد تسبب أزمة فى حياتهم الزوجية وتنهى الحياة الأسرية إذا لم تكن الزوجة والأولاد على وعى بهذه المرحلة التى يمر بها الأب أحياناً.

وعن مشاركته فى أكثر من عمل فى نفس الموسم قال: هذه ليست المرة الأولى، ويعرض لى هذا الموسم 3 أفلام أغلبها كوميدية، وأنا سعيد أن السينما عادت بقوة، وأتمنى أن يعرض أفلامًا كثيرة لأن السينما تحتاج لطفرة حقيقية الأيام القادمة وزيادة فى الأعمال المقدمة.

ويعرض حاليًا لبيومى فؤاد فيلمه الجديد «الصف الأخير»، الذى عرض بدور العرض السينمائى فى 17 مايو الحالى، ويشارك فى بطولته تيام قمر ياسر الطوبجى، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مى زيادى، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.