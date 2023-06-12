كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس أحد أهم مشروعات شركة أوربن لينز للتطوير العقاري في قلب القاهرة الجديدة، يأتي هذا المشروع بتصميمه الفخم، وخدماته المتكاملة ليوفر حياة مريحة لقاطنيه مما يجعله مكانا مثاليا للعيش في هدوء في أحضان الطبيعة بعيدا عن الضوضاء.

تظهر لمسة ملكية خاصة في تصميم المشروع كون الشركة المالكة للكمبوند هي المؤسسة للعديد من المشروعات الملكية في الكويت، وتملك أوربن لينز حصيلة استثمارات بقيمة ١٠ مليارات جنيه مصري، كما وجهت جهودها للاستثمار داخل المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى مشروعاتها في دولة الكويت.

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موقع كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

الموقع الفريد الذي اختارته الشركة للكمبوند في قلب القاهرة الجديدة عزز من قوته، وجذب إليه الملاك، والمستثمرين كونه يطل على طريق السويس، ويتميز بأنه محاط بشبكة طرق حيوية.

يتوفر حول كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس مناطق خدمية وترفيهية متكاملة، وقريب على الكثير من الكمبوندات بالإضافة إلى قربه من العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل مركز لأقوى الاستثمارات المستقبلية في سوق العقارات المصري.

الأماكن القريبة من كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

مطار القاهرة الدولي يبعد عنه مسافة ١٠ دقائق بالسيارة.

الجامعة الأمريكية تبعد عنه مسافة ١٢ دقيقة.

يفصله عن العاصمة الإدارية الجديدة مسافة ١٠ دقائق فقط والتي يقع على مقربة منها كمبوند مونارك من تطوير شركة رويال العقارية.

يفصله عن مدينة الرحاب دقيقتان.

تقع مدينتي على بعد ١٣ كيلو متر منه .

بينه وبين النادي الأهلي مسافة خمس دقائق.

مميزات كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

يقع في حي التجمع الخامس الذي يُعد أرقى أحياء القاهرة، وأكثرها جذبا للسكان، ويتمتع بموقعه الحيوي قرب أهم المناطق الخدمية.

يتوفر بداخله الخدمات والمرافق الضرورية، الطبية، التعليمية، والترفيهية.

يتميز الكمبوند بالهدوء على الرغم من تواجده في منطقة حيوية، مفعمة بالحياة، لكن تصميمه الداخلي المبدع، والاهتمام بتوزيع المساحات الخضراء داخله جعله بيئة مثالية للعيش بعيدا عن ضوضاء المدينة.

مساحته الضخمة أتاحت الفرصة لتوفر وحدات بمساحات مختلفة تناسب كل الاحتياجات السكنية.

يضم مساحات خضراء واسعة تحقق لك حياة صحية في أحضان الطبيعة حيث الهواء النقي، والمناظر الطبيعية الخلابة.

الوحدات مصممة على أحدث الأنماط الأوروبية التي تتميز بالبساطة، والرقي.

تنوع الوحدات التي يقدمها بين الشقق، ووحدات الدوبليكس على عكس كمبوند سعادة القاهرة الجديدة الذي يضم فلل فقط.

عيوب كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

انخفاض عدد الوحدات السكنية داخل المشروع، لكن ذلك يتوافق مع رغبة الشركة المؤسسة له في منح السكان مساحة كافية للتجول بين المساحات الخضراء، والاستمتاع بالخصوصية، واستنشاق الهواء النقي.

انتهاء أغلب الوحدات بسبب الإقبال الكبير على الحجز، وسعي الشركة إلى تسليم الوحدات في الموعد المحدد.

خوف البعض من تملك وحدة داخل الكمبوند اعتقادا منهم أنه مزدحم كونه في منطقة حيوية وخدمية، لكن على الرغم من ذلك يتمتع الكمبوند بالهدوء بفضل تقسيمه المثالي، كما أن الخدمات تعني أنك لن تحتاج إلى أي شيء خارجه.

وجود وحدات بمساحات صغيرة، ولكن ذلك لا يمنع من أن الكمبوند يضم وحدات بمساحات واسعة أيضًا مما يلبي كافة الاحتياجات التي درستها شركة اوربن لينز بعناية.

مساحة كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

يشغل المشروع مساحة ضخمة تصل إلى 24 فدان تم تقسيمها بشكل مثالى بحيث تضم مساحات خضراء، ومسطحات مائية، ومبانى خدمية وترفيهية بالإضافة إلى الوحدات السكنية، لكن المساحة الأكبر تم تخصيصها لصالح الحدائق، على أن تكون النسبة الأقل للمبانى السكنية.

مساحة الوحدات داخل كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

تمثل الوحدات السكنية المساحة الأقل من المشروع بما يضمن للسكان الراحة، والخصوصية على أرض تم تقسيمها باحترافية، ويضم الكمبوند نوعان من الوحدات الشقق، ووحدات الدوبليكس، تبدأ مساحة الشقق من ٧٧ متر مربع، وتصل إلى ٢٨٤ متر مربع، أما وحدات الدوبلكس الفاخرة فتبدأ مساحتها من ١١٠ متر مربع.

اخر تطورات كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

انتهت اوربنلينز من تصميمات المشروع، وبدأ العمل في حفر الأساسات، وتسعى الشركة لتشطيب الوحدات على أعلى مستوى لتسليمها في الموعد المحدد؛ لذا سارع بالحجز الآن، ولا تفوت فرصة الحصول على وحدة متميزة بأفضل سعر للمتر.

مميزات الاستثمار في كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

موقع المشروع في مكان تم إعماره بالفعل يجذب المستثمرين بقوة، مما يجعلك تحقق أرباح فورية إذا فكرت فى الاستفادة من وحدتك السكنية داخله أو شراء وحدة تجارية.

كمبوند فخم يمنحك الفرصة للعيش وسط طبقات المجتمع الراقي، وتجربة نمط مختلف من الحياة المرفهة.

قرب المشروع من العاصمة الإدارية الجديدة، وعدة مشروعات أخرى ضخمة، ومرافق تعليمية وخدمية جعله مركز جذب استثماري ممتاز .

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الخدمات في كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

أمن وحراسة طوال أربع وعشرين منتشرة في أركان الكمبوند.

كاميرات مراقبة تم تركيبها لمتابعة كل ما يحدث أول بأول، وتفادي أي حوادث شغب

انتشار الحدائق، واللاند سكيب.

بوابات حراسة إلكترونية حديثة تفحص جميع الوافدين للكمبوند.

توفر كل خدمات النظافة، والصيانة الدورية للوحدات والمرافق الملحقة بها.

يوجد مسجد كبير لإقامة الشعائر الدينية.

صيدليات، ومراكز طبية مجهزة بأحدث الأجهزة تقدم خدمات طبية عالية المستوى على يد أطباء متخصصين.

نوادي اجتماعية ورياضية مزودة بأجهزة حديثة بالإضافة إلى وجود مدربين محترفين.

مدن ترفيهية مخصصة للأطفال.

مناطق للتسوق تضم محالّ، وعلامات تجارية عالمية.

يمكنك العثور على سبا، جاكوزي، وجيم رياضي .

رياضي تم تزويد الوحدات بأنظمة حماية متكاملة ضد الحرائق، والحوادث المفاجئة.

أماكن مخصصة لانتظار السيارات تتحمل عدد كبير منها، وتمنع حدوث التكدس المروري.

الشركة المالكة للمشروع

اوربن لينز العقارية هي المالكة للكمبوند، وقد تم تأسيسها عام ١٩٩٤، تتبع الشركة مجموعة إميل عبد الله الاستثمارية، وتمتلك مساحة واسعة من الأراضي على أرض مصر تضم مشروعات عملاقة، وتخطط لإنشاء المزيد من المشروعات الرائدة بالتعاون مع شركات ضخمة مثل شركة أنوفا للإدارة والتشغيل، ومكتب حافظ للإستثمار.

المشاريع السابقة للشركة المالكة للمشروع

كمبوند محمد الراشدين في الكويت.

جامعة أوم في دولة الكويت.

مشروعات سكنية فاخرة، ومتكاملة في المعادي وشيراتون.

كمبوند ليفلز بيزنس تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جراند بارك تاور.

مول ايست لين التجمع الخامس Mall East Lane New Cairo.

منتجع السالمية.

أسعار كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس

لا يمكن إنكار أن السعر هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارك بالشراء، وهي تختلف باختلاف مساحة الوحدة، موقعها، وحجم الخدمات الملحقة بها.

حرصت شركة اوربن لينز على توفير وحدات المشروع بسعر تنافسى ويبدأ سعر المتر من 35 ألف جنيه مصرى، ويمكنك الحصول على شقة فاخرة بسعر 2 مليون و695 ألف جنيه مصرى.

يمكنك الاستفادة من عروض حصرية، وأسعار خاصة عند تواصلك معنا لحجز وحدة في مشروع كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس اتصل الآن، وأسأل عن تحديثات الأسعار.

أنظمة الدفع والسداد

أحد أبرز مميزات كمبوند يلو ريزيدنس التجمع الخامس أن نظام الدفع والسداد الخاص به مرن يجعله اختيار مثالي للراغبين في الاستثمار، والسكن في مكان راقي، وبالطبع من يريدون الحفاظ على قيمة رأس مالهم، يمكنك الآن دفع مقدم 10% والحصول على وحدة تشطيب كامل، وتسديد المتبقي على 7 سنوات.