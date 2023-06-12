ودع مطار الاقصر الدولى اليوم أولى رحلات موسم الحج 1444 وذلك بعد اتخاذ كل الاجراءات والاستعدادات القصوى داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات موسم الحج ، وخاصة بأماكن استقبال الحجاج أمام وداخل صالات السفر وكذلك جميع أماكن الخدمات بالمطار.

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وبناء على تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركه المصرية للمطارات استعد مطار الأقصر لتشغيل أولى الرحلات اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو لشركة مصرللطيران بواقع رحلتين الى المدينه الساعه 9:45 و الساعه 16:50.

مطار الاقصر الدولى يودع أولى رحلات الحجاج

و عليه قام الطيار هشام فريد مدير المطار بجولات داخل الصالات للمتابعة و التاكد بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عمليات علي مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وكذلك زيادة أعداد المنسقين والامن لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة وقد قامت ادارة العلاقات العامه بالمطار بتوزيع كتيبات مجانية لشرح مناسك الحج على الحجاج بالتزامن مع تواجد واعظ من وزارة الاوقاف لمساعدة الحجاج والرد على استفسارتهم وتابعت ادارة المطار أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام و أماكن انتظار الحجاج و التأكد من صلاحية جميع تجهيزات المطار و ذلك لخدمة ضيوف الرحمن.