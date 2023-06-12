محمد عدوية يلتقى الجمهور عبر أحدث أغانيه قريبا

يستعد الفنان محمد عدوية لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إذ شوق جمهوره بنشر برومو الأغنية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند حينها قائلاً : الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

وتقول كلمات الأغنية:" احنا في حتة وانتوا في حتة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل احنا الواحد منا بستة يا ليل يا عيني يا لييييل خمسة علينا من العين ياللي معاك القرش .. خلي بالك الأيام ضحكتلك صرفت على ناس متسواش ضحكتلك بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك عشان تبعزق وتصرف على الردّي مالييييك متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش إحنا في حته وانتوا في حته إحنا الواحد منا بستة نركن كله كله عالدكة إحنا ملوك في أي حتة معانا مـ الكاش وكتير مـ الكاش مفيش مفيش .. مفيش ببلاش عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش على وضعنا لحد مانقابل ربنا ولا حد فيكوا في يوم هزنا ومهما تقولوا لا مش زينا شوفنا اللي ميتشافش وانا جامد ايوة انا مبخافش يا اللي حدفتوا عليا الطوب بكرة هحدفكوا بالدبش".

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.