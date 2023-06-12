موعد أجازة عيد الأضحي المبارك 2023 ومواقيت الصلاة
يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023، ووقفة عرفات والأجازات الرسمية في شهر يونيو، لذلك نقدم إليكم المواعيد والتفاصيل بالكامل.
الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023
السبت 10 يونيو 2023
الجمعة 16 يونيو 2023
السبت 17 يونيو 2023
الجمعة 23 يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023
الجمعة 30 يونيو 2023
إجازة عيد الأضحي في مصر 2023
يوم عرفة يوافق الثلاثاء 27 يونيو 2023
أول أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الأربعاء 28 يونيو
ثاني أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الخميس 29 يونيو
ثالث أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الجمعة 30 يونيو
رابع أيام إجازة عيد الأضحى يوافق السبت 1 يوليو
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة
الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة
الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد
الساعة 5:42 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة السويس
الساعة 5:42 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية
الساعة 5:51 صباحًا.