موعد أجازة عيد الأضحي المبارك 2023 ومواقيت الصلاة

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023، ووقفة عرفات والأجازات الرسمية في شهر يونيو، لذلك نقدم إليكم المواعيد والتفاصيل بالكامل.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

السبت 10 يونيو 2023

الجمعة 16 يونيو 2023

السبت 17 يونيو 2023

الجمعة 23 يونيو 2023

السبت 24 يونيو 2023

الجمعة 30 يونيو 2023

عيد الأضحى المبارك

إجازة عيد الأضحي في مصر 2023

يوم عرفة يوافق الثلاثاء 27 يونيو 2023

أول أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الأربعاء 28 يونيو

ثاني أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الخميس 29 يونيو

ثالث أيام إجازة عيد الأضحى يوافق الجمعة 30 يونيو

رابع أيام إجازة عيد الأضحى يوافق السبت 1 يوليو

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة

الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة

الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد

الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة السويس

الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية

الساعة 5:51 صباحًا.