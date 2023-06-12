المصرية للاتصالات : 12 مليوناً و600 الف مشترك يخدمون 66 مليون مواطن

أكد المهندس الحسيني عادل نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء أن الشركة هي كيان مصري كبير يحقق أعلى معدلات نمو، بها 12 مليوناً و600 الف مشترك يخدمون 66 مليون مواطن ، والشركة مستعدة لإتاحة ٣٠ مليون خط جديد من داخل التوسعات في الريف والمدن.

المصرية للاتصالات كيان مصري كبير يحقق اعلي معدلات نمو

واوضح نائب الرئيس التنفيذي للمصريه للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، اليوم بأن الشركة ارباحها تنمو سنويا وان تشكيلها ينقسم الي٣٠٪ مملوكه للأفراد و٧٠٪ ملك لوزارة الماليه ووزارة الإتصالات، ولايوجد تراجع في قاعدة العملاء وهناك دور وطني كبير تلعبه المصريه للاتصالات حيث تم توصيل الألياف الضوئيه الي ٣ آلاف مدرسه بالاضافه الي تزويد ١٥ الف مبني حكومي بمراكز البيانات ونحن الشركة الوحيده المشغل الوحيد لديه خطوط فايبر.

وشدد الحسيني عادل بأن الشركه تستخدم احدث التكنولوجيا العالميه التي تعمل بها الحكومه الامريكيه حاليا ، موضحاً بأن الشركه بها احدث تكنولوجيا موجوده بتعمل بنفس التكنولوجيا التي تعمل بها الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات الحسيني عادل جاءت للرد علي طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن عدم مواكبة المصريه للاتصالات للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وطالب عبد القادر بتدخل الشركه في تصنيع التكنولوجيا ، واعطاء فرصة أكبر لتقديم خدمات اكبر من خدمات التليفون الأرضي وخدمة الانترنت الذي يرتبط وجوده بالانترنت علشان يفضل موجود لازم تربطه بالانترنت.

وشدد عبد القادر علي ضرورة إطلاق مبادرات ومسابقات للأفكار تعلن فيها عن جوائز موضحا بأنه حزين علي هذا الكيان الذي ينحصر دورة داخل هذه الدائرة المغلقه.