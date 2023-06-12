أسرار ظاهرة شمس منتصف الليل في صيف 2023

"شمس منتصف الليل" هي ظاهرة طبيعية تحدث في أشهر الصيف، في أماكن تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية، أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، وتكون الشمس مرئية في وقت منتصف الليل المحلي.

لا تغيب الشمس:

قالت الجمعية الفلكية بجدة: إنه خلال الصيف الطويل لا تغيب الشمس أبدًا لشهور، ولا تغرب الشمس لفترة من الزمن في الدائرة القطبية الشمالية، مع اقتراب وقت الانقلاب الصيفي، ولكن في القطب الشمالي، لا تغرب الشمس لمدة ستة أشهر كاملة بين 20 مارس و23 سبتمبر، وتتضاءل فترة الإشراق المستمر كلما ابتعدنا عن القطبين.

أوضحت الجمعية الفلكية، أن هناك تفاوتًا في الوقت بين هذه المواقع، فالقاطنين في (ترومسو)، أكبر مدينة في شمال النرويج، يعيشون هذه الظاهرة لمدة شهرين تقريبًا كل عام خلال الفترة من 20 مايو إلى 22 يوليو، في حين في منطقة (رأس الشمال) في أقصى شمال النرويج تظهر شمس منتصف الليل لبضعة أسابيع أخرى، تقريبًا من 14 مايو إلى 29 يوليو.

أشارت الجمعية، إلى أنها تعتقد أن تسمية شمس منتصف الليل يمكن أن يطلق عليها "ضوء منتصف الليل" ، خصوصًا في المناطق عند أو أسفل الدائرة القطبية الشمالية.

فعلى سبيل المثال، تقع مدينة تروندهايم النرويجية على بعد بضع مئات من الكيلومترات أسفل الدائرة القطبية الشمالية، ولكن لبضعة أسابيع بالقرب من الانقلاب الصيفي، عادةً ما يكون الضوء كافيًّا في منتصف الليل للقراءة بشكل مريح في الخارج، بما يشبة سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

أضافت، أنه من المعروف بأن الكرة الأرضية تكمل دورة كاملة حول محورها كل 24 ساعة، مما يتسبب في ما نراه من تعاقب لليل و النهار، ولو كانت الأرض متعامدة على محور دورانها، ستحصل الأرض على 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل كل يوم طوال العام، بغض النظر عن مكان وجودنا على هذا الكوكب.

لفتت، إلى أن الكرة الأرضية مائلة بحوالي 23.5 درجة، لذلك لا تغرب الشمس في منطقة الدائرة القطبية الشمالية خلال الانقلاب الصيفي وفي القطب الشمالي لا تغرب الشمس طوال فترة الستة أشهر بأكملها، والعكس صحيح في النصف الجنوبي لكوكبنا؛ لذلك فان ميلان محور الأرض هو المسئول على الفصول.

نظرًا لكروية الأرض وكروية الشمس أيضًا وليست نقطة ثابتة، والطريقة التي يتصرف بها الضوء، فإن شمس منتصف الليل تكون مرئية حتى 1 - درجة أقل مما يجب أن تكون.

بالطبع، ليست النرويج فقط تعيش أيام الصيف التي لا تنتهي، إذْ يمكن لأي بلد لديه أرض شمال الدائرة القطبية الشمالية اختبار الظاهرة.

فعلى سبيل المثال يوجد ربع أراضي فنلندا شمال الدائرة القطبية الشمالية، وعند أقصى نقطة في شمال البلاد، لا تغرب الشمس لمدة 60 يومًا خلال الصيف، وفي مدينة (سفالبارد) النرويجية - المنطقة الشمالية المأهولة بالسكان في أوروبا - لا يوجد غروب للشمس من 19 إبريل إلى 23 أغسطس.

تعتبر الأجزاء الشمالية من السويد والمناطق الشمالية لألاسكا وكندا مناسبة أيضًا لرؤية شمس منتصف الليل، بالإضافة إلى أجزاء من آيسلندا وغرينلاند وروسيا.