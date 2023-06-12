فريدة فهمي تفاجئ الجمهور بعد غياب سنوات .. محمود رضا وراء اعتزال فراشة الاستعراض

احتلت الفنانة والراقصة الإستعراضية فريدة فهمي حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة عقب أول ظهور لها بعد غياب سنوات طويلة عن الإعلام والسوشيال ميديا، وذلك خلال ندوة تكريمها بقصر السينما.

فريدة فهمي تحتفظ بملامحها الجميلة رغم التقدم في العمر

خطفت فريدة فهمي الأنظار بملامحها المميزة التي لازالت تحتفظ بجمالها رغم علامات الشيب التي بدت عليها مع التقدم في العُمر، والشعر الأبيض اللامع القصير الذي منحها إطلالة ناعمة رقيقة كعادتها، حسبما تعود الجمهور على رؤيتها.

فريدة فهمي

فريدة فهمي تكشف سر ابتعادها عن الإعلام والسوشيال ميديا

تطرقت الفنانة فريدة فهمي خلال كلمتها الخاصة في الندوة للحديث عن كواليس ابتعادها عن الوسط الفني والإعلام، مشيرة إلى أن كلمة السر وراء غيابها عن السوشيال ميديا ورفضها الظهور في برامج تلفزيونية طوال السنوات الماضية، الفنان الراحل محمود رضا.

فريدة فهمي من ندوة تكريمها بقصؤ السينما

روت فريدة فهمي تفاصيل موقفًا محرجًا تعرض له الفنان الراحل محمود رضا في وقت سابق بعدما تم اللعب بلقاء تلفزيوني ظهر فيه بشكل غير لائق قائلاً:" طلعت حمار"، الأمر الذي اضطرها أن تطلب منه عدم الظهور في لقاءات تلفزيونية مرة أخرى، واتخذت هي نفس القرار أيضًا.

تكريم فريدة فهمي في قصر السينما

وتسلمت الفنانة فريدة فهمي شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال ندوة تكريمها بقصر السينما، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تكريم فريدة فهمي

وحرصت فريدة فهمي على المطالبة بشكل خاص بتكريم شريك مشوارها الفني الطويل الفنان على رضا، من خلال تخصيص درع له بشكل منفرد، وبالفعل تسلمته عنه وسط تفاعل الحضور وإشادات واسعة بإخلاصها لصديق العمر.

وتحدثت فريدة فهمي عن نجاحات فرقة رضا، مشيرة إلى أن بداية شهرتهم في مصر كانت بعد تقديمهم عرضاً أمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعدها توالت العروض للمسؤولين في مصر وخارجها، وبدأوا يقدمون عروضاً أمام ملوك عدة دول.

تكريم فريدة فهمي عن فيلم غرام في الكرنك

كما تعاونوا مع كبار الكتاب في مصر في ذلك الوقت مثل نعمة الباز، وإحسان عبد القدوس، ومع زيادة النجاح وصل عدد الراقصين في فرقة رضا إلى 120 راقصاً وراقصة، وبدأوا يقدمون عدداً كبيراً من الحفلات التي حققت نجاحًا ساحقًا، لافتة إن دعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لهم كان نقطة مهماً في مسيرتهم خاصًة أنهم كانوا يتعرضون لكثير من المضايقات من وزارة الثقافة.