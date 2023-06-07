فريدة فهمي .. ندوة عن فراشة الاستعراض في قصر السينما

يستقبل قصر السينما، ندوة الفنانة القديرة فريدة فهمي، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ميلادها خلال يونيو الجاري.

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فريدة فهمي

موعد ندوة فريدة فهمي في قصر السينما

تقام الندوة يوم الاحد المقبل 11 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً، داخل مقر قصر السينما في جاردن سيتي.

فريدة فهمي

ولدت فريدة فهمي فريدة في القاهرة يوم 29 يونيو 1940، والدها هو المهندس حسن فهمي، الذي كان عميدًا لمعهد السينما، والذي اعترف بموهبتها لأول مرة، حين سمح لها بالرقص فى مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها.

فريدة فهمي

فريدة فهمي وفرقة رضا

شقيقتان وشقيقان كونا ملحمة حب وبهجة، على ومحمود رضا، وفريدة ونديدة فهمى، تزوجت فريدة فهمى من المخرج والفنان على رضا شريك رحلة الحياة والنجاح، وتزوجت شقيقتها الوحيدة نديدة فهمى من محمود رضا بعد قصة حب، وكان لها أيضا بصمات نجاح فى فرقة رضا، حيث كانت تصمم الملابس للفرقة.

فريدة فهمي

وكان أول الأحزان عندما خطف الموت نديدة فهمى بعد رحلة مرض وهى فى عز شبابها، فكانت الصدمة للعائلة وللفرقة، ورغم ذلك رقصت فريدة ومحمود فى اليوم التالى للوفاة رغم الألم والأحزان، وقدمت الفرقة عروضها لأن الجمهور حجز التذاكر.