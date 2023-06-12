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الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 بلدان أوروبية بشكل سري

السلاح النووي الامريكي
السلاح النووي الامريكي

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 150 قنبلة نووية في قواعدها الجوية المنتشرة في كل من "ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا"، دون أي إعلان رسمي عنها.

أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 بلدان أوروبية بشكل سري

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وقالت منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أليسيا ساندرز زاكري، أنه بالرغم من عدم وجود تأكيد علني أو إنكار لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، إلا أنهم يعلمون بنشر الأسلحة النووية الأمريكية في خمسة بلدان في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت: “وفقا لخبراء مستقلين، يتم نشر حوالي 150 رأسا حربيا في القواعد الجوية الأمريكية في هذه البلدان”.

وتابعت: “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية قلقة بشكل لا يصدق بشأن نشر الأسلحة النووية في أي بلد في أوروبا”.

واوضحت أنه كما أظهر التاريخ ، في أزمة الصواريخ الكوبية، فإن نشر الأسلحة النووية هو نقطة انطلاق محتملة يمكن أن تزيد من خطر نشوب حرب نووية.

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