أمريكا تدعم إسرائيل وتتعهد بمنع إيران من امتلاك النووي

جددت “واشنطن” التأكيد على دعمها الراسخ لـ “تل أبيب” التي تُقدم إليها الولايات المتحدة سنويًا مساعدات ضخمة بمليارات الدولارات، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، أكد بلينكن، في كلمته أمام منظمة "أيباك"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر إيران هي التهديد الأكبر والرئيسي لأمن إسرائيل.

أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية:

وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال بلينكن "إذا رفضت إيران طريق الدبلوماسية، فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، تبقى كُل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية".

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده تُرحب بأي مُبادرة من شأنها أن "تجلب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المُفاوضات حول أوكرانيا للانخراط في "دبلوماسية بناءة".

جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها بلينكن في ندوة في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الجمعة. وأضاف أن الولايات المتحد "ستدعم مشاركة الصين أو البرازيل أو أي دولة أخرى (في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا)".

وقال بلينكن مُخاطبًا المواطنين الروس: "الولايات المتحدة ليست عدوكم.. لمُدة 30 عامًا، حافظنا على علاقة تعاون مُستقرة مع موسكو، لأننا نعتقد أن وجود روسيا آمنة ومُزدهرة يصب في مصلحة أمريكا".

وزعم بلينكن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تُمثل "فشلاً استراتيجيًا" لروسيا، "إذ قللت بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات قادمة"، حسب تعبيره.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع موسكو، في ظل تزايد الدعوات للتفاوض، كما أكد أن "أبواب حلف الناتو مفتوحة للأعضاء الجدد وستظل مفتوحة".

وأشار بلينكن أيضًا إلى أن أحداث أوكرانيا لم تضعف اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقال: "(العملية العسكرية الخاصة لروسيا) لم تصرف انتباهنا عن التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بل على العكس، بدأنا نُولي اهتمامًا أكبر لها. ولم يضعف دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا قدرتنا على الاستجابة للتهديدات المُحتملة من الصين أو أي طرف آخر".

وكانت موسكو اتهمت مرارًا الغرب بعرقلة الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية وأكدت استعدادها لإيجاد حل سلمي لها مع احترام مصالح روسيا الحيوية.