الوسيمي يسخر من مطربي المهرجانات .. يستخدمون جهازا يحول صوت الحمار لأغانٍ

كشف الموسيقار منير الوسيمي، أن هناك خامات فنية جيدة يمكن أن تقدم فوازير مثل ما قدمته الفنانة شيريهان، لافتًا إلى أن فهمي عبد الحميد هو من اكتشف شيريهان كممثلة، وأنه اكتشافها كمغنية فقط.

ولفت الموسيقار منير الوسيمي، خلال لقاء له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه وجد في أكاديمية الفنون خلال عرض الباليه “دونكي شوت” ولد وفتاة على مستوى عالي بحفل في دار الأوبرا، مؤكدا أنهم يستطيعوا القيام بدور شريهان لكن يحتاجوا من يكتشفهم فقط.

وبشأن جهاز أغنيات المهرجانات، قال الموسيقار منير الوسيمي إن الأغنية عبارة عن جملة موسيقية توضع على إيقاع ثابت، مع إدخال الصوت على جهاز “أوتو تيون”، يعمل إصلاح النوت الموسيقية.

واختتم قائلا: “جهاز الأوتوتيون دا لو دخلنا عليه صوت حمار هيخليه يغني، والحفلات اللايف تكشف صوت المطرب أيضا، وخدع الأصوات التي تقدمها الاستوديوهات ما زالت موجودة”.

لا أعرف رضا البحراوي أو حسن شاكوش



وفي سياق متصل، كشف تفاصيل لقائه بكبار الشعراء والكتاب والمخرجين القدامى قائلا: مجرد الجلوس مع قامة مثل صلاح جاهين شيء عظيم؛ لأنه كان من الرعاة القدامي لنا وللفنانين وغيرهم بل وكان أب لنا.

ولفت إلى أنه يفضل أصوات مطربين مثل علي الحجار محد منير ومدحت صالح وتامر حسني وشيرين؛ لكون أصواتهم لها مساحات تمكن الموسيقار من اللعب جيدا خلفهم .

ولفت إلى أن الفنان الشامل يحتاج لمواصفات مثل الطرب والتمثيل والرقص وغيرهم، مردفًا: “بحب صوت أحمد شيبة حاليا، وهناك شاب يدعى أحمد شطا، ووليد الليثي، وبوسي وأمينة ومحمود الليثي، لكن رضا البحراوي وعماد العمدة وحسن شاكوش أسماء لم أعرفهم ولم أسمع بعضهم”.

وعن الفنان محمد رمضان، قال إنه نجح في الوصول إلى المواطنين والشباب خاصة بأغنياته، لكن هناك بعض التجاوزات في الألفاظ منه، وهذا أمرا يتواجد في غالب الأغاني.