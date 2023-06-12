محافظ المنوفية يتفقد موقع سوق السيارات الجديد ويوجه بتجهيز الموقع بشكل حضارى



تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع أول سوق للسيارات الجديد بطريق شبين الكوم - اصطبارى بهدف توفير أماكن حضارية ومواجهة الأسواق العشوائية ، مشيراً إلى أن السوق سيعمل على تعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام على المحافظة، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، والمحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



وخلال تفقده سوق السيارات الجديد ، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتهيئة المنطقة المحيطة ورفع كافة الإشغالات بجوار السوق وإقامة إستراحات لخدمة الزائرين ، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع لتسوية وتمهيد الموقع بشكل عام ورفع كافة تراكمات الأتربة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً للسوق وأمام الزائرين.

وأوضح محافظ المنوفية أن سوق السيارات الجديد يقام لأول مرة على أرض المحافظة ويتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية ، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم ، لافتاً أن السوق يتميز بتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية .

جدير بالذكر أن سوق السيارات الجديد قد بدء العمل به يوم الجمعة من الأسبوع الماضى ، وشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين في أول أيام تشغيله ويحصل من خلاله تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا.