دائما ما تقع الأمهات في حيرة تحضير الوصفات المتنوعة لأفراد أسرتها التي تنال اعجابهم وتجعلهم يحبون تنال المأكولات في المنزل عن الذهاب الي المطاعم.

وتحتل صينية المكرونة باللحم المفروم مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقها الطيب وهذا ما جعلها الخيار الأفضل للأمهات لسهولة تحضيرها وقلة مكوناتها التي تتناسب مع الميزانية المحددة.

ويحتوى – اللحم المفروم هو مصدر جيد من البروتين ، النياسين وفيتامين B12 . وتشمل المواد الغذائية في اللحم المفروم أيضا وجود معدن الزنك . النياسين المهم للدورة الدموية . فيتامين B12 يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء السليمة.

وبخطوات بسيطة ومكونات موجودة في المنزل بأستمرار حضري صينية مكرونة باللحم المفروم وقدمي لأفراد أسرتك مذاق طيب.

المقادير

- معكرونة : عبوة (النوع المفضل)

- لحم مفروم : 300 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- كريمة : كوب ونصف (سائلة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة ثم صفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانباً.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والملح وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم، والفلفل الأسود، والأوريغانو، والماء، واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق.

أضيفي الكريمة وقلبي، وخففي النار، واتركي المزيج لمدة 5 دقائق إضافية، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي.

ادهني صينية البايركس بالزبدة، ووزعي مزيج اللحم والمكرونة.

انثري جبن الموزاريلا على الوجه، وأدخلي البايركس للفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يذوب الجبن وتتسبك المكونات وتتحمر، وقدميها ساخنة.