نوال الزغبي تجري البروفة النهائية قبل حفلها فى أمستردام

حرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، على مشاركة جمهورها البروفات الأخيرة لحفلها الذي من المقرر أن تحييه غدًا في العاصمة الهولندية أمستردام.

وتحيي نوال الزغبي حفلا غنائيا غدا في العاصمة الهولندية أمستردام ومن المقرر أن تشدو خلالها بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

ريتو

وكانت طرحت النجمة نوال الزغبي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ريتو، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نوال الزغبي

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وتعاونت نوال الزغبي في أغنية ريتو مع كل من الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن الموسيقي فضل سليمان ويعد هذا التعاون الرابع بينهما بعد أغاني “محايي”، “قالوا” و”القوية”.

آخر أعمال نوال الزغبي

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية أغنية أنا مش بتساب عبر موقع قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وعدد من المنصات والمتاجر الموسيقية.

وصورت الزغبي الأغنية فى لبنان، واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقي السريع.

نوال الزغبي

وتقول كلمات الأغنية: “شاغلة الناس وحديث المجتمع الان شخصية مهمة واسمي بينور اي مكان وجمالي بيسحر و يدوخ بعمل قلبان ولساني يقول الحق لو طارت رقاب واللي بيمشي بختمله وأسد وراه الباب يبقى بيقطع رزقه بأيده منا مش بتساب انا مش بتساب .. انا مش بتساب طب والنعمة دانا خساره دانا استاهل طياره وجزيرة بعيدة ابعد نفسي عن وجع الراس انا مش بتساب .. انا مش بتساب طب والله وبشهادة انا نسخه ومش متعادة والفتره الجاي انا ناويه ادي كورسات إحساس انا اد الدنيا وبرمي كلام الناس ومعنديش وقت يضيع ولا هزعل تاني خلاص انا نادرة ومش موجود مني انا زي الماس اللي النفسنه جواه باي باي يلا بعيد مبقتش ازعل على حد وخليت قلبي حديد وانا قولت اني مبتسبش ودي زيادة تأكيد”.

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حفلة

كما طرحت مؤخرا أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وكانت خطفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة خلال استلامها جائزة أيقونة الموضة لعام 2023 خلال النسخة الثالثة من حفل "إيمي جالا" الذي أقيم مساء أمس في دبي، لتبرز شباب روحها ورقي ذوقها.

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة ساحرة تشبه أميرات عالم ديزني في الأناقة والرقي، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى وفضفاضا من أسفل، ينتمي لقصة الكب، صمم من الدانتيل الناعم باللون الأسود، مع كرانيش من اسفل لتشبه الفراشة الطائرة وسط الزهور.

وتزينت نوال الزغبي ببعض المجوهرات الفاخمة المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مختلفة برفع بعض خصلاتها للوراء مع انسداله على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء في أظهار جمالهما ولون الكشمير في الشفاه.

نوال الزغبي

وأقيم حفل "إيمي جالا" في دورته الثالثة في دبي، لتكريم أبرز صناع الموضة، برعاية عدد من المؤسسات الإعلامية العربية.

نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو 1971 ، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت «بالنجمة الذهبية» وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

حياتها الخاصة

ولدت في منطقة جل الديب (شرق بيروت) والدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهي الشقيقة الكبرى أشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، داني، عارض والداها دخولها للفن، ولكنهم وافقوا بعد ذلك بعدما لمسوا جديتها في هذا القرار. بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC" وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهي لازالت

طالبة بالمدرسة وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل. بدأت في احتراف الغناء فعليا عام 1991 وبعدها حيث قامت بإنتاج أول مجموعة من اغانيها التي كانت بمثابة التعارف بينها وبين الجمهور اللبناني مثل (خدني معاك) و (ياليل يابو الأشواق) و (وحياتي عندك). ثم توجهت لمصر حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي كانت تحلم بلقائه والتعاون معه وبالفعل حصلت منه على لحن أغنية (عايزة الرد) التي كانت النقلة النوعية لها وبوابة المسيرة الذهبية لها.

غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي). انطلاقتها بدأت مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا" قياسيا. ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا في دول الخليج العربي، ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).