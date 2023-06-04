شرطة الموضة تسخر من إطلالة نوال الزغبي وتشبهها بمايوه هادية غالب|صور

حلت المطربة نوال الزغبي ضيفة ببرنامج "سهير شو"، والتي تقدمه الإعلامية سهير القيسي على قناة MBC، ويتناول البرنامج لقاءات مع نجوم الفن والطرب في الوطن العربي للحديث عن حياتهم في إطار ترفيهي، وفاجئت نوال جمهورها بإطلالة غريبة وصفها البعض بالغير متناسقة و"أوفر".

نوال الزغبي

وبدت نوال الزغبي ببنطال مُجسم وبلوزة ذات أكمام منفوخة، ذا الطابع الصيفي، فكان باللون الفوشيا مع البرتقالي ومطبوع عليه أوراق النخيل والأشجار، وإرتدت عليه جاكيت فرو بني، وانتلعت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي مع النود.

وتزينت نوال الزغبي بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت سلسلة رقيقة ملتفة حول العنق، وساعة عريضة في أحد اليدين، وخاتم كبير الحجم في اليد الآخرى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نوال تصفيفة شعرها التقليدية والمعتادة لها، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها بتصفيفة الويفي الناعمة.

نوال الزغبي وسهير القيسي

ووضعت نوال مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور الداكن والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني.

نوال الزغبي

وأبرزت جمال عينيها برسم الكحل خارق حدود العين؛ لتظهر أكثر اتساعًا، بالإضافة للرموش الصناعية الكثيفة وظلال العين بدرجات البني المدمجه مع النود، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

شرطة الموضة تهاجم نوال الزغبي بعد ظهورها الاخير

وعلقت شرطة الموضة على إطلالة نوال الزغبي بشكل ساخر لتصفها بالغير متناسقة، لتجمع بين الملابس الصيفية التي تتناسب مع الشاطيء وجاكيت مصنوع من الفرو، فكتبت في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: " اطلالة نوال الزغبي بحلقة الليلة من برنامج سهير شو..عم جرب لاقي شي ايجابي بالاطلالة (كرمال امي ما تكبني برا البيت لانها بتحب نوال) بس مش عم لاقي!.. اطلالة قديييييمة وعم تطلع منها الغبرة".

وأضافت نوال: " لو قديمة وبسسس، اوكي!!!.. بس قديمة وسيئة ومعجقة وأوفر ومش متناسقة!.. كيف قدرت تلبس جاكيت فروو! فروو يا ناس مع هيك setصيفي؟ يعني Set صيفي مبين كأنه من القطن مناسب لاطلالات يومية لابسته بمقابلة ببرنامج ولابسة معو جاكيت فروووووو...وحذاء كعب عالي... لا لا لا مش ممكن مش مقبول ".

وتابعت: "اطلالة ما بتقطع أبدًا لا بالطول ولا بالعرض!.. وبعطيها 1/10 ولو بدي اتقلّع من البيت.. ال set ذكرني ب بوركيني عاملتهم واحدة بتطلع قدامي على تيكتوك هيك ملونين ".