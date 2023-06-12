تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيستم بلجان الثانوية العامة

أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة التربيه والتعليم ، في العمل على تلافي مشكلات سقوط السيستم بالمدارس التي تؤدي بها امتحانات الثانويه العامة، مؤكداً أن اللجنه تابعت المشكله العام الماضي مع كل مدرسة مدرسه ولم نسمع عن مشكلة تذكر هذا العام بفضل جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم ومتابعة اللجنة.

وأعلن بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس الحسيني محمود نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصريه للاتصالات ، عن تشكيل غرفه عمليات للمتابعة اليوميه مع جميع النواب في الدوائر المختلفه بجميع المحافظات بالتعاون مع المصريه للاتصالات، لتلقي اي مشكلات اوشكاوي خاصة بالسيستيم متعلقه بالاتصالات ، للعمل علي حلها مع الجهات المعنية المختلفه ، مؤكدا بأن مصلحة ابنائنا فوق كل اعتبار وهي اولويه لدى اللجنه .

وثمن بدوي من جهود الدولة المصريه في المنظومه التكنولوجيه مطالباً يالتعاون المثمر بين المصريه للاتصالات وايتيدأ ودعم الشباب في المراكز الإبداعية لتوفير كفاءات وخبرات تتواكب مع المستقبل ، مع دعم ملف التدريب للطلاب المتخصصين في الكليات والمعاهد والجامعات المتخصصه.