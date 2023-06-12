محافظ جنوب سيناء يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ابوديس الثانوية

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاثنين، يرافقه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة ابوديس الثانوية بمدينة أبورديس.



واطمأن المحافظ من رئيس اللجنة على سير عملية الامتحانات ، كما اطمأن علي تطبيق القواعد ومعايير وزارة التربية والتعليم فى سير الامتحانات.



ووجه المحافظ بتوفير جميع الاحتياجات وسبل الراحة داخل اللجنة وطالب فوده رؤساء المدن أيضا بتوفير الاحتياجات التي تحتاجها لجان الثانوية العامة وكذلك استراحات المراقبين والملاحظين.



يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يؤدون الامتحان فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع حيث يؤدون اليوم امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري وتنتهي الخميس الموافق 13/ 7/ 2023.



من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالي المستهدفين للامتحان بجنوب سيناء 1199 طالب وطالبة بعدد (8 ) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع .



وأكد أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الالكترونية .

مضيفا أنه تم تجهيز (14) استراحة للمنتدبين بواقع (7) رجال و(7) سيدات بإجمالي (450) سرير مؤثثة ومجهزه تجهيز كامل وعالي لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها .