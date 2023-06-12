3 أفلام قصيرة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يعرض مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، 3 أفلام ضمن فعاليات نسخته الرابعة التي تقام في الفترة ما بين 16 - 23 يونيو الجاري.

الأفلام المشاركة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 2023

يشارك فيلم “حمزة: أطارد شبحًا يطاردني” للمخرج ورد كيّال الذي سيحضر العرض برفقة الممثلة خلود طنوس، وطنين للمخرج محمد فاوي، وعَبْد للمخرج عبد السلام الحاج.

نُبذة عن الأفلام المشاركة:

حمزة: أطارد شبحًا يطاردني شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونافس في مهرجان مالمو للسينما العربية، هو أول فيلم للمخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال. وبطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفاءه المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده.

وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن. طنين فيلم سوداني للمخرج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور وعلي عبد الغفار، تدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية.

كان الفيلم قد شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عَبْد من تأليف وإخراج عبد السلام الحاج، وبطولة هشام العماري وعلي بدرانة ومحمد أبو أجولة، ويدور حول الطفل "عَبْد" الذي يعمل مع والده في أحد المطاعم، يعامله الأب بقسوة ويجبره على الذهاب عند منتصف الليل ليشتري له علبة سجائر، حيث يجب أن يواجه الطفل رهاب الظلام وأصوات الكلاب.