يشارك الفنان أحمد سعد بحفل غنائي في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، والتي ستضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل أحمد سعد في مهرجان قرطاج الدولي 2023

يقام حفل أحمد سعد في الـ 22 من يوليو القادم، وتستمر فعاليات مهرجان قرطاج الدولي ابتداءً من 14 يوليو وحتى 19 أغسطس القادم

أحمد سعد

طرح أحمد سعد حديثًا أغنية “قادر أكمل” التي سجلت أكثر من 84 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "ايوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني وسط حياه مليانه حروب وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي آه مابينتهيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش