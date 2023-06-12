جولات لمعاينة استعدادات الشواطيء لاستقبال المصطافين بالإسماعيلية

بدأت اليوم الاثنين بالإسماعيلية اللجنة المشكلة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وإدارة السياحة وإدارة المتابعة بالإسماعيلية بالمرور الميداني علي الشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيليه لمتابعة إستعدادات الشواطيء لاستقبال الزوار والمصطافين من حيث النظافة العامة وتواجد الغطاسين والمنقذين وتواجد العلامات التحذيرية واللوحات الإرشادية ومدى توافر الإسعافات الأولية .

وتابعت اللجنة التي شكلها اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية التأكد من جودة وسلامة المعدات المستخدمة بتلك الشواطئ .

وشملت الجولة في اليوم الأول من انطلاقها شاطىء التعاون والفيروز والملاحة .

ودعت إداره السياحة في بيان رسمي نشر على صفحتها الرسمية من المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء أى مخلفات بمياه البحر و الشواطئ والالتزام بألقائها فى الأماكن المخصصة لها للحفاظ على الشواطئ والأماكن العامة من التلوث نظراً لتأثيراتها السلبية على الكائنات البحرية وعلى المظهر الجمالي للمحافظة.

وتمتد الشواطيء في الاسماعيليه على قناة السويس وبحيرة التمساح والبحيرات المرة.

وتعد مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها من أهم المناطق السياحية التي تنتشر بها الشواطيء والتي تجذب سكان المحافظات المجاورة نظرا لاسعارها الاقتصادية التي تقدمها مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى .