محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبة، وفد شركة المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، وكذا مناقشة الموقف النهائى للأسواق والمواقف النموذجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى أشمون والشهداء .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام .



وشدد محافظ المنوفية بضرورة إعداد جداول زمنية محددة لتسليم كافة المشروعات المنتهى تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة ، كما وجه بسرعة تلافى كافة الملاحظات بالمشروعات الجاري تنفيذها وتسريع معدلات الآداء بها لضمان نهوها وفق التوقيتات المحددة ، لافتاً إلى مدى حرصه الدائم على التواصل الدائم والمباشر مع الشركات المنفذة والتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتعرف على معوقات التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق معدلات إنجاز مرضية .

هذا وكلف المحافظ بتسريع الأعمال الإنشائية بممشى شبين الكوم الجديد والجاري تنفيذه فى المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد ، وكذا إنشاء مشروع مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة .



وخلال الاجتماع ، ناقش المحافظ موقف المشروعات التى تنفذها شركة المدار بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والبالغ عددها (42) مشروع متنوع إنشاء جديد لـ (10) وحدات إطفاء و21 سوق حضارى و11 موقف نموذجي ، حيث تم الإنتهاء من (19) مشروع وهم ( موقف جريس ، سوق دروة ، موقف سنتريس ، موقف شنشور ، سوق حضارى شما ، موقف شما ، موقف سمادون ، سوق مجيريا ، سوق سمادون ، سوق قورص ، المطافى ساقية أبو شعرة ، مطافى شما ، مطافى شنشور ، موقف العراقية ، موقف مجيريا ، موقف قورص ، سوق رملة الأنجب ، سوق شمياطس ، سوق العراقية ) ، ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات التسليم وإعداد خطة عمل للتسليم وذلك بالتنسيق مع دار الهندسة .

كما تم إستعراض الموقف التنفيذى لـ (23) مشروع جديد جارى العمل بهم بنسب تنفيذ متنوعة وهم ( اطفاء دنشواى ، اطفاء شطانوف ، سوف كفر الشبع ، سوق منيل عروس ، موقف الكوادى ، سوق بوهة شطانوف ، سوق دراجيل ، سوق زاوية البقلى ) ، وكلف المحافظ بضرورة الالتزام بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكافة المواقف والأسواق وانشاء الرامبات بالمواقف لتنظيم حركة السيارات بها تحقيقاً للصالح العام .