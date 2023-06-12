محافظ المنوفية: ضبط طن و 715 كيلو قمح تم تجميعها دون ترخيص



صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط طن و715 كيلو قمح محلي تم تجميعها دون ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بناحية كفر داود السادات وتم توريدها فورا لصوامع كفر داود، مضيفا أنه تم تحرير محضر رقم 4368 جنح مركز السادات ضد سائق السيارة حيث تم ضبطه علي طريق كفر داود السادات .



وأكد محافظ المنوفية على استمرار إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

وفى ذات السياق أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم شن حملات تفتيشية مكبرة اليوم الأحد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير (198) محضر تمويني تنوع ما بين (95) محضر مخالفات مخابز و(103) محضر مخالفات أسواق ، ومن أبرز المحاضر محضر جنح شبين الكوم ضد المديرة المسئولة عن مخبز بلدى لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 3.7 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد ابيع في السوق السوداء

وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .