تأجيل إعادة محاكمة متهمي "فض رابعة"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 10 يوليو للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، وإزهاق الروح العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة "فان" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (سيارتين).. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وباستدعاء إثنين من المجنى عليهم تعرفا على السيارتين، واتهموهم بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب " المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزته (أجزاء سيارة - عدد 2 مفك).. وبمواجهته اعترف بسرقتها من سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الفك" ، وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (عدد 2 كابل كهربائي).. وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.. وباستدعاء المسئول عن الموقع قرر بأن المضبوطات خاصة بالشركة محل عمله واتهمهم بالسرقة.