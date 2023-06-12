ينظم اتحاد شباب محامين مصر الجمهورية الجديدة دورة تدريبية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وذلك في إطار التوثيق بين الجمعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبالتعاون بين النقابة العامة للمحامين، وبرعاية المشرف العام على الاتحاد عبدالحفيظ الروبى عضو النقابة العامة للمحامين، بدءً من يوم الخميس 15 يونيو في تمام الساعة الرابعة عصرًا في النادى النهرى بالمعادى.

وتتناول الدورة التعريف بعلم الجريمة وتقديم التقارير الفنية في الطب الشرعي والأدلة الجنائية ومحاكاة عملية عن علم الجريمة في التزوير وجرائم أخرى، وكيفية التصرف في المستدات والتوثيقات وفحص أثار التزييف والتزوير.

وتتناول المحاضرة الأولى موضوع الحجية القانونية للأثار المادية بمسرح الجريمة وفحص آثار الحرائق، ويقدمه لواء خبير برهامى أبو بكر عزمى، والمحاضرة الثانية موضوع الآثار المادية بمسرح الجريمة معاينة و فحص آثار مسرح الجريمة المفتوح و المغلق و يقدمه لواء خبير مجدى لويز، وذلك في أول أيام الدورة.

فحص آثار الأسلحة النارية ومخالفتها

أما ثاني أيام الدورة فتعقد المحاضرة الأولى حول فحص آثار الأسلحة النارية و مخالفتها و كيفية الاستفادة منها فى التوصل لمرتكبى الحوادث و يقدمها لواء خبير حسام سعد عامر، والمحاضرة الثانية عن كيفية كشف التوقيعات المزورة و كيفية كشف تزوير المستندات و التقرير الفنى و مكوناته و كيفية قراءة و تفسير تقرير خبير التزييف و التزوير و يقدمها لواء خبير أحمد منصور.

وفي اليوم الثالث تتناول المحاضرة الأولى (الطب الشرعى) و ( الجروح و الإصابات و مدلولاتها) و الآثار البيولوجية ( الدم - الشعر - المنى ) و مدلولات البقع الدموية فى مسرح الجريمة و يقدمها دكتور محمد نبيل سليمان.

وفي اليوم الرابع تُعقد المحاضرة الأولى عن البصمة الوراثية و تطبيقاتها فى إثبات الجثث المجهولة و نزاعات النسب و الميراث و يقدمها الدكتورة أمانى عبد الحكيم، والمحاضرة الثانية حول طرق استظهار و رفع و فحص آثار البصمات و يقدمها خبير عبد الرحمن سيف الدين، وتتناول المحاضرة الثالثة معاينة مسرح الجريمة فى حوادث القتل و السرقة قضايا عملية معاصرة و يقدمها لواء خبير مجدى لويز، والدكتور محمد لطفى خليفة.

يشرف على الدورة المشرف العام على الاتحاد عبدالحفيظ الروبى، والمستشار القانونى للاتحاد فؤاد توفيق، ورئيس الاتحاد محمد البطران، وأمين عام الاتحاد حامد محمد، ومحمد غريب المحامى، والدكتور حسن البطران رئيس الهيئات الاستشارية، والدكتور أحمد الشاهد رئيس لجنة التدريب والتثقيف، ومسؤول التنسيق و التواصل محمد نور الدين، ومسئول الإعلام دينا عصام عدلي.