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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

خلافات عائلية تدفع شابًا إلى إضرام النار فى ابن عمه

المتهم
المتهم

شهدت منطقة المطرية بالقاهرة واقعة أقدم شاب على اضرام النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل تلك الواقعة بتلقى قسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجة بداخلها "بنزين" واشعالها وإلقائها على المجني عليه محدثاً إصابته المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

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