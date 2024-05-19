أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات| حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.91 جنيه للشراء و 51.07 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.32 جنيه للشراء و 59.51 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.88 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.26 جنيه للشراء و 30.36 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.48 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 152.50 جنيه للشراء و 153.01 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.48 جنيه للشراء و 6.50 جنيه للبيع.