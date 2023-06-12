هالة فاخر تعيش حالة انتعاش فني بفيلمين ومسلسل

تعيش الفنانة هالة فاخر حالة من الانتعاش الفني، حيث انضمت لأسرة فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني، وتستعد لتصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل، خلال الأيام المقبلة.

كما انضمت لأسرة فيلم "أبو نسب" أمام النجم محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنانة هالة فاخر، الذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج رامي إمام.

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بينما بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل “الليلة كبيرة” من إخراج وسام المدني.

هالة فاخر

وكان أكد تامر حسني أنه جدد التعاون مع المخرجة سارة وفيق، نظرًا لأنه يثق بها ولديها موهبة، خاصة أنه من آمن بها وأعطاها فرصة إخراج فيلمه "مش أنا" والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، مؤكدًا أن العمل مع الفنانة هالة فاخر ممتع وفخور بتواجدها في العمل.

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وكان حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بعد طلاقهما رسميًا.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

كتب تامر حسني على خبر طلاقهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد طلاقهما:

وأضاف تامر قائلًا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

يشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

هالة فاخر

كما طرحت شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج"، بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، العمل تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

شخصية هالة فاخر فى أبو نسب

حيث تقدم هالة شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم، وصورت هالة يومين في الفيلم، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم أبو نسب

ينطلق تصوير الفيلم بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.

طرح أبو نسب فى العيد

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

هالة فاخر

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة.

آخر أعمال هالة فاخر

شاركت الفنانة هالة فاخر مؤخرًا في مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

قصة جت سليمة

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.