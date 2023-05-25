هالة فاخر تنضم لأبطال فيلم "تاج"

انضمت الفنانة الكبيرة هالة فاخر إلى أبطال فيلم “تاج”، بطولة نجم الحيل الفنان تامر حسني، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن تامر حسني، إنضمام هالة فاخر إلى فيلمه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" نورتي الفيلم يا استاذه يا عظيمه ، اجمل هاله فاخر و دورك عسل زيك كالعاده، كل الشرف انك منوره فيلمك ( تاج )، انتظروا خلال ساعات ان شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم ".

هالة فاخر وتامر حسني

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

فيلم "تاج" بطولة: تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبد العظيم، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

نبذة عن الفنانة هالة فاخر

هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية. بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة)، أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).