بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والهيئة العربية للتصنيع

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم خلال توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع - دور الهيئة الكبير والفارق في الصناعة المصرية وأنها فخر لكل العرب وهو ما جعل جامعة حلوان حريصة على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة، وهو شرف كبير أن يمتد التعاون بين جامعة حلوان والهيئة إلى كافة المجالات التى تخدم مستقبل الطلاب، فضلا عن الاستفادة بالخبرات الكبيرة للهيئة في تحويل الأبحاث والمخرجات العلمية إلى مشروعات تساهم في تعزيز بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ثقته فى نجاح هذا التعاون لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهل الطلاب إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتطلع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات كليات الجامعة والمراكز البحثية من خلال المنتجات الذكية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن مجالات التعاون من جانب الجامعة يمكن أن تتم من خلال الإمداد بالطلاب والعمالة المدربة، بجانب التعاون مع مجلس العلماء والبحث العلمي تحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك للاستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيقها وحصر الأبحاث التي تخدم الصناعة وحل مشاكلها، بجانب عمل شراكات مع المصانع من خلال ورش ومعامل الجامعة المختلفة في العديد من المجالات مثل تصنيع الورق والزجاج والبلاستيك، والأثاث وملابس العمل والهدايا التذكارية وإعادة تدوير المخلفات والأثاث والكابلات وصناعة السيارات وتدويرها وغيرها.

ونوه رئيس جامعة حلوان بوجود العديد من المجالات التى تستطيع الجامعة أن تتميز فيها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مثل، مجالات الوقود الحيوي والطاقة البديلة والطاقة الشمسية، والأمن السيبراني، والتصميم الصناعي الطبي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وحل مشاكل الأسمنت، ومجال الفضاء والأقمار الصناعية.

إشادة بمنظومة التعليم في جامعة حلوان

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، والجامعات وجهات البحث العلمي، بما يحقق خطة الدولة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كافة احتياجات الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية.

وأشاد اللواء مختار عبد اللطيف بالمنظومة المتكاملة للتعليم والبحث العلمي في جامعة حلوان ورؤيتها المتكاملة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم دعما للابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، والوصول إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية في العديد من المجالات البحثية ومنها أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية والهجين والميكاترونيات والهندسة الطبية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة حلوان.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير احتياجات جامعة حلوان، مؤكدًا أنه يمكن اعتبار الهيئة الذراع الصناعية للجامعة وخاصةً في ظل احتواء الهيئة على ٤ من أهم المصانع بحلوان.

حضر توقيع البروتوكول من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان والدكتور مجدي الحجري القائم بأعمال عميد كلية العلوم، وبعض السادة مستشاري رئيس الجامعة.